Ronda Rousey ha compiuto 34 anni lo scorso 1° febbraio e poche settimane fa ha annunciato al mondo con un toccante video di aspettare finalmente un figlio, obiettivo per cui aveva abbandonato il mondo del pro wrestling all’indomani di WrestleMania 35.

Ma se nei giorni immediatamente successivi all’annuncio molti fan avevano cominciato a sperare finalmente di poter assistere nel 2022 a un suo ritorno sui ring della WWE, le notizie più recenti getteranno gli stessi nello sconforto. Secondo l’autorevole Wrestling Observer, infatti, la “Baddest Woman on the Planet” non solo non avrebbe in programma di riprendere in mano la sua carriera nel wrestling, ma andrebbe considerata ormai come ritirata.

WWE, sempre più improbabile il ritorno di Ronda Rousey

L’ultima apparizione di Ronda Rousey su un ring, come detto, risale a WrestleMania 35. Qui fu protagonista dello storico main event tutto al femminile, uno spettacolare Triple Threat con Becky Lynch e Charlotte Flair “Winner Takes All” vinto dalla rossa irlandese.

Questo incontro segnava la fine dell’esperienza in WWE per la Rousey, durata 16 mesi e contraddistinta dal regno come RAW Women’s Champion durato 232 giorni. Sarebbe seguita la pausa per provare ad allargare la famiglia insieme al compagno Travis Browne, obiettivo finalmente raggiunto all’inizio del 2021.

Sempre secondo il Wrestling Observer, come ricordato da WhatCulture, i piani per un suo ritorno avrebbero previsto uno spettacolare feud “a squadre” tra le Four Horsewomen WWE (Bayley, Becky Lynch, Charlotte Flair e Sasha Banks) e le Four Horsewomen MMA sotto contratto con la compagnia di Stamford. Qui la Rousey avrebbe fatto squadra con Shayna Baszler, Marina Shafir e Jessamyn Duke.

Nel frattempo, però, la Duke è stata licenziata e la Shafir è apparsa l’ultima volta a NXT al fianco di Roderick Strong mentre questi si licenziava. La Baszler invece non ha fatto altro che collezionare sconfitte e dissapori con Nia Jax e Reginald.

Questo non significa che non rivedremo più Ronda Rousey in WWE: secondo l’Observer la Baddest Woman on the Planet potrebbe ancora apparire come ospite in alcuni eventi speciali o PPV, ma la sua carriera come wrestler full time dovrebbe ormai essere considerata, a meno di clamorose sorprese, definitivamente conclusa.