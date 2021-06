Nel corso dell’ultima deludente puntata Drew McIntyre e Kofi Kingston hanno concluso senza vincitori la loro sfida per il posto di primo sfidante al WWE Championship detenuto da Bobby Lashley dopo che quest’ultimo li ha attaccati. Stavolta però non ci saranno scuse, chi sarà il #1 Contender dell’All Mighty Champion? Lo scopriremo in questo RAW report che si apre con il ritorno di The Miz dopo il discutibile finale di WrestleMania Backlash in cui era stato divorato dagli zombie.

WWE RAW report 31/05/2021

Nuovo alterco a Miz TV tra Charlotte Flair e Rhea Ripley, le due vengono interrotte da Nikki Cross che sostiene di essere la #1 Contender dopo aver resistito 2 minuti sul ring con la Ripley, Charlotte scommette di batterla nello stesso tempo

Nikki Cross resiste e vince questa singolare sfida

Randy Orton sconfigge Xavier Woods utilizzando la Bro Derek di Riddle e restituendo così l’omaggio al compagno di tag team negli RKBRO

Reginald sconfigge Shayna Baszler, sorpresa dall’ennesima esplosione improvvisa di pyros e beffata da un roll-up

Dopo lunga e inspiegabile assenza Mace & T-Bar tornano in azione superando con doppia chokeslam il Lucha House Party

Ricochet batte Sheamus dopo che quest’ultimo si distrae a causa dell’arrivo di Humberto Carrillo, che affronta subito dopo il Celtic Warrior

Humberto Carrillo sconfigge Sheamus che si distrae con Ricochet: due sconfitte nella stessa sera per l’US Champion

Dana Brooke & Mandy Rose battono Lana & Naomi

Cedric Alexander sconfigge Shelton Benjamin e si porta sul 2-1 nei confronti dell’ex partner

AJ Styles & Omos sconfiggono Jaxson Ryker & Elias e conservano i titoli di coppia di RAW

Alexa Bliss con la bambola Lily invita Reginald al suo Playground ma quest’ultimo viene mandato via con le cattive da Shayna Baszler, che sfida Alexa e dice a Lily che è soltanto una stupida bambola

Mustafa Ali consiglia a Mansoor di non fidarsi di nessuno dopo averlo visto familiarizzare con i Viking Raiders, lui sa cosa vuol dire essere pugnalati alle spalle

