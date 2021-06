La WWE continua l’opera di rifondazione del roster, cominciata nella settimana successiva a WrestleMania 37 e proseguita un mese più tardi con due ondate di licenziamenti che avevano coinvolto un totale di 18 superstar.

Ma se nel primo caso i nomi coinvolti sembravano ormai da tempo prossimi all’addio, e nel secondo si era trattato di talenti di NXT di poco conto – eccezion fatta per Velveteen Dream – in questo caso si parla di superstar davvero di altissimo livello e di una mossa che senza dubbio in molti casi è sorprendente.

WWE has come to terms on the releases of Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott and Santana Garrett.

WWE wishes them the best in all of their future endeavors. https://t.co/8bAQIFgA1M pic.twitter.com/b77AeeLuDn

— WWE (@WWE) June 2, 2021