UFC, Adesanya spiega che con Marvin Vettori è una questione personale

In un’intervista rilasciata a Combat TV, l’attuale campione dei pesi medi UFC Israel Adesanya ha parlato ovviamente del suo incontro con Marvin Vettori per la cintura della categoria Middleweight. Ovviamente, come sappiamo, tra i due di certo non scorre buon sangue. E per questo Adesanya ha affermato di volerla far pagare a Vettori per alcune sue considerazioni sulla sua persona e sul loro vecchio match.

“Se sono pronto per il match? Sì, lo prenderò a pugni in faccia e a ginocchiate sulla bocca. Deve pagare per tutte le stronzate che ha detto su di me. Arriverà la sua ora. Tra qualche giorno arriverà la sua ora. Per me ora è una questione personale. Non mi ha dato la mano dopo che gli ho fatto il culo nel primo match. Quindi dopo gli avrò fatto il culo di nuovo non lascerò che venga a darmi la mano. Non gli lascerò alcun dubbi, gli farò comprendere che non è minimamente al mio livello. Voglio dimostrargli che non è assolutamente un fighter del mio calibro”, queste le dure considerazioni dell’attuale regnante della categoria dei pesi medi della promotion di Dana White.

L’incontro dunque si preannuncia molto teso. I due sono in cattivi rapporti già dal primo match, che fu vinto da Adesanya per split decision. Un verdetto che Vettori non ha mai accettato e che ha sempre voluto vendicare. L’italiano si troverà dunque a vivere il suo primo match titolato e, in caso di vittoria, diventerebbe il primo lottatore nostrano di arti marziali miste a vincere un titolo UFC nella storia della promotion.

