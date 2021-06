Ogni Dynamite report racconta uno show sicuramente da ricordare: ogni settimana la compagnia di Tony Khan cerca di stupirci ed alzare il livello, motivo per cui non c’è mai da annoiarsi. Stavolta non sarà diverso: Mark Henry parla per la prima volta da quando è All Elite, l’Inner Circle festeggia il successo a Double or Nothing contro il Pinnacle e nel main event Dustin Rhodes se la vedrà con Nick Comoroto in un Texas Bullrope match!

AEW Dynamite report 04/06/2021

Gli Young Bucks battono Penta El Zero Miedo & Pac grazie all’intervento di Brandon Cutler e poi vengono messi in fuga da Eddie Kingston nel post match

Mark Henry saluta il suo nuovo pubblico AEW ma viene interrotto da Vickie Guerrero che vuole presentare un nuovo volto della compagnia, un altro ex WWE: è ANDRADE EL IDOLO! ANDRADE IS ALL ELITE!

Anthony Ogogo & QT Marshall battono Cody Rhodes e Lee Johnson grazie all’intervento di Aaron Solow

L’Inner Circle celebra la vittoria nello Stadium Stampede e avvisa il Pinnacle: non è finita qui

Non è finita neanche per Orange Cassidy, che con i Best Friend avvisa Kenny Omega. L’AEW Champion in un altro video si dice certo di difendere il titolo anche contro Jungle Boy

Jungle Boy & Christian Cage battono il Private Party, nel post match Cage è steso da Matt Hardy con una Twist of Fate

Darby Allin e Sting vengono interrotti da Ethan Page e Scorpio Sky che attribuiscono la loro sconfitta in tag team esclusivamente a The Icon provocando l’ex TNT Champion

Britt Baker vuole festeggiare l’AEW Women’s Championship vinto a Double or Nothing con degli hamburger ma vede la festa rovinata da Nyla Rose

Discussione tra il Death Triangle e Eddie Kingston, con i primi che non vogliono l’aiuto del secondo

