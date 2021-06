Stanotte la UFC torna con un nuovo evento. UFC Fight Night: Rozenstruik vs Sakai – conosciuto anche come Vegas 28 – metterà infatti di fronte alcuni lottatori eventualmente pronti per il salto di qualità, in ogni categoria della federazione. Ovviamente, come ben sappiamo, tale evento avrà una copertura televisiva che riguarderà anche l’Italia.

UFC Fight Night: Rozenstruik vs Sakai, dove vedere in tv e in streaming

Ci sono ovviamente due modi per guardare questo particolare evento UFC. Per quanto riguarda chi si trova all’estero, sarà possibile guardare questo evento tramite lo UFC Fight Pass, cioè la piattaforma messa a disposizione dei fan dalla UFC. Si dovrà pagare un abbonamento di 9,99 euro per poter usufruire di tutta la serata, ovviamente con il commento in lingua originale.

Per chi invece avesse intenzione di seguire il PPV con un commento in italiano, l’evento sarà invece trasmesso da DAZN. In questo caso, però, sarà possibile – sempre a 9,99 euro di abbonamento – guardare soltanto la main card.

Ecco di seguito la card completa, dal match più importante a quello cronologicamente collocato prima:

Preliminary Card

Makwan Amirkhani vs. Kamuela Kirk (pesi piuma)

Montana De La Rosa vs. Ariane Lipski (pesi mosca)

Tanner Boser vs. Ilir Latifi (pesi massimi)

Francisco Trinaldo vs. Muslim Shalikov (pesi welter)

Alan Patrick vs. Mason Jones (pesi leggeri)

Maryna Moroz vs. Manon Fiorot (pesi mosca)

Youssef Zalal vs. Sean Woodson (pesi piuma)

Claudio Puelles vs. Jordan Leavitt (pesi leggeri)

Main Card

Jairzinho Rozenstruik vs. Augusto Sakai (pesi massimi)

Walt Harris vs. Marcin Tybura (pesi massimi)

Roman Dolidze vs. Laureano Staropoli (pesi medi)

Santiago Ponzinibbio vs. Miguel Baeza (pesi welter)

Dusko Todorovic vs. Gregory Rodrigues (pesi medi)

Tom Breese vs. Antonio Arroyo (pesi medi)

