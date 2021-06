Gli Usos hanno ottenuto un’opportunità per i titoli di coppia in possesso di Dominik & Rey Mysterio, cosa che ha contrariato non poco il Tribal Chief Roman Reigns: sarà questo l’avvenimento principale al centro di questo SmackDown report, che comunque prevede sviluppi anche per quanto riguarda l’Intercontinental Championship dopo la terza ondata di licenziamenti della WWE che ha tolto dai giochi l’appena rientrato Aleister Black.

WWE SmackDown report 04/06/2021

Roman Reigns apre come ormai di consueto lo show convocando i cugini Jey & Jimmy Uso. Con quest’ultimo le frizioni sono ancora evidenti, e il Tribal Chief si raccomanda: è fondamentale vincere per rendere orgogliosa la famiglia

Dominik & Rey Mysterio battono gli Usos con Dominik che schiena con un roll-up Jimmy, che però aveva alzato la spalla non visto dall’arbitro

Dura reprimenda di Roman Reigns negli spogliatoi ai cugini: il Tribal Chief confonde però Jimmy con Jey

Chad Gable prova senza successo a convincere gli Street Profits a unirsi all’Alpha Academy

Gli Usos chiedono a Adam Pearce di ricontrollare il finale del match con i Mysterio

Carmella sconfigge Liv Morgan via Code of Silence

Accertato l’errore dell’arbitro, i Mysterio vengono avvisati che dovranno ripetere il match titolato con gli Usos

Bianca Belair sfida Bayley a Hell in a Cell

Gli Street Profits vogliono convincere Otis che Gable lo sta usando ma questi li mette KO offeso

King Corbin batte Shinsuke Nakamura con un roll-up ma ancora una volta non riesce a lasciare l’arena con la corona dopo l’intervento di Rick Boogs

Apollo Crews batte Kevin Owens e conserva l’Intercontinental Championship. Nel post match Owens viene steso da un Helluva Kick di Sami Zayn

I Mysterios battono gli Usos per squalifica dopo il Superman Punch di Roman Reigns ai danni di Dominik

