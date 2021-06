RAW preview particolarmente intrigante quella che ci propone la WWE per la puntata dello show del lunedì in programma stasera: l’episodio numero 1463 del più longevo brand della compagnia di Stamford promette bene e avrà il compito di risollevare una situazione al momento abbastanza asfittica che rischia di allontanare ulteriormente un pubblico annoiato.

WWE RAW preview 07/06/2021: cosa succederà?

Dopo aver sconfitto Kofi Kingston nel rematch valido per il posto da #1 Contender al WWE Championship detenuto da Bobby Lashley, l’ex campione Drew McIntyre tornerà all’assalto della cintura in quel di “Hell in a Cell”, PPV in programma tra due settimane.

Sul suo sito ufficiale e sui suoi account social la WWE ha anticipato nella sua RAW preview che proprio stasera Lashley e McIntyre si troveranno nuovamente di fronte per la firma del contratto valido per l’incontro: scontato che questo, visto il nome dell’evento, si svolgerà con la stipulazione speciale dell’Hell in A Cell, il primo del 2021 per la compagnia di Stamford e molto probabilmente ultima opportunità titolata per lo Scottish Psychopath.

A margine altri due eventi comunque molto interessanti: una Tag Team Battle Royale utile per determinare i prossimi sfidanti ai titoli di coppia di RAW detenuti al momento da AJ Styles & Omos e il confronto tra Alexa Bliss e Shayna Baszler, con quest’ultima che stanca dell’ex seguace di The Fiend andrà a trovarla nel suo macabro Playground.

Nella Battle Royale, che promette spettacolo, diversi i nomi in lizza: Mace & T-Bar, i Viking Raiders, il Lucha House Party, il New Day e gli RKBRO Riddle & Randy Orton, ampiamente favoriti per la vittoria finale dopo l’eccellente costruzione dei personaggi nelle ultime settimane.