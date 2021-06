Come annunciato nella preview, il RAW report di questa settimana promette di alzare un po’ i ritmi del main show WWE con una puntata che prevede la visita di Shayna Baszler all’Alexa’s Playground, una Tag Team Battle Royale per determinare i nuovi sfidanti ai titoli di AJ Styles & Omos e la firma del contratto tra Bobby Lashley e Drew McIntyre per Hell in a Cell!

WWE RAW, grande esordio al tavolo di commento per Jimmy Smith

WWE RAW report 07/06/2021

I Viking Raiders vincono la #1 Contender Tag Team Battle Royale eliminando per ultimo Randy Orton e saranno i prossimi sfidanti ai titoli di coppia di RAW detenuti da AJ Styles & Omos

Jaxson Ryker affronta Elias che però si fa contare fuori di proposito per evitare il confronto con l’ex partner

Firma del contratto per Hell in a Cell tra Bobby Lashley e Drew McIntyre: il WWE Championship sarà in palio nel match da cui il PPV trae il nome

Doppio conto di 10 tra Ricochet e Humberto Carrillo, il match si conclude in parità e Sheamus se la ride

Jeff Hardy sconfigge Cedric Alexander via Swanton Bomb

Nikki Cross & Asuka sconfiggono Charlotte Flair & Rhea Ripley in un incontro sancito a inizio serata a causa dei dissidi tra le due avversarie

Mansoor sconfigge Drew Gulak

Kofi Kingston supera con la Trouble in Paradise Riddle

Confronto sul ring tra Shayna Baszler e Alexa Bliss, che chiede all’ex lottatrice MMA di chiedere scusa alla sua bambola. Dopo essersi rifiutata la Baszler viene circondata da improvvise esplosioni e fiammate, fugge negli spogliatoi evitando le impalcature che crollano ma anche qui viene tormentata dalla bambola Lily. Il nostro RAW report e la puntata si concludono così

