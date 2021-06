Adam Cole si è candidato come primo sfidante per il titolo, Karrion Kross ha accettato e difenderà la cintura in un Fatal 5-Way a TakeOver: In Your House in programma domenica. A pochi giorni dall’evento scopriamo cos’è successo nello show del martedì della WWE con il nostro consueto NXT report!

WWE NXT report 08/06/2021

Oney Lorcan sconfigge Austin Theory mentre fuori dal ring Johnny Gargano e Pete Dunne sono protagonisti di una rissa

Confronto tra MSK & Bronson Reed e il Legado del Fantasma & Santos Escobar, che sfida gli avversari a un 6-Men Tag Team match con tutti i titoli in palio a In Your House ottenendo risposta affermativa dagli avversari

I due team vengono interrotti dagli Hit Row al gran completo: dopo i dissapori di una settimana fa Isaiah “Swerve” Scott affronta Killian Dain e lo sconfigge

Aleister Black spiega le idee di storyline bocciate dalla WWE

Mercedes Martinez nonostante sia stata attacca poco prima da Xia Li si sbarazza senza problemi della jobber Amari Miller

William Regal e Triple H presentano la popstar Poppy, che viene omaggiata di un disegno da Dexter Lumis e lo abbraccia scatenando una crisi di gelosia in Indi Hartwell

Confronto sul ring tra Cameron Grimes e LA Knight, con Ted DiBiase che annuncia che il ladder match di domenica tra i due avrà in palio il Million Dollar Championship!

WWE, Braun Strowman non serviva più?

Rissa nel backstage tra Karrion Kross e Kyle O’Reilly sedata a fatica dalla security

I Grizzled Young Veterans superano August Grey & Ikemen Jiro nonostante l’arrivo di Timothy Thatcher & Tommaso Ciampa: i due team si sfideranno tra 7 giorni in un Tornato Tag Team match!

Candice LeRae sfida Poppy, che però si farà rappresentare da Io Shirai: la nipponica stende la moglie di Johnny Gargano

WWE NXT TakeOver: In Your House 2021, la card definitiva