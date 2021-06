Dopo l’ultima puntata di NXT ecco la card definitiva di TakeOver: In Your House 2021, evento che andrà in scena domenica 13 giugno nel WWE Performance Center di Orlando, Florida, e che vedrà in palio tutti i titoli del brand black & gold della WWE.

NXT TakeOver: In Your House, 5 match in programma

Il PPV, il 35° nella storia di NXT TakeOver, consisterà in 5 match davvero molto interessanti a partire dal 6-Men Tag Team match che vedrà in palio contemporaneamente il North American Championship in possesso di Bronson Reed e gli NXT Tag Team Championship attualmente detenuti dagli MSK. I campioni se la vedranno con il Legado del Fantasma al gran completo, cioè Santos Escobar e i suoi due aiutanti Raoul Mendoza & Joaquin Wilde.

Interessante anche il confronto tra Mercedes Martinez e la rappresentante del Tian Shan Xia Li, che intende vendicare la sconfitta al 1° turno nel Mae Young Classic del 2017 e ha preso di mira la wrestler ispanica. Si tratterà dell’unico match non titolato della serata, dato che il Ladder match in programma tra Cameron Grimes e LA Knight vedrà in palio la mitica Million Dollar Belt appartenuta a Ted DiBiase.

Il milionario ha messo in palio la cintura e la sua eredità tra i due wrestler, entrambi convinti di meritare più di tutti il titolo di successore del leggendario wrestler degli anni ’80 e ’90. Dopo numerosi confronti verbali i due se la vedranno finalmente sul ring.

NXT Women’s Championship in ballo nella contesa tra Raquel Gonzalez e la scatenata Ember Moon, che dopo aver sconfitto la compagna della campionessa Dakota Kai intende fare lo stesso con la Gonzalez e riprendersi la cintura già in suo possesso da novembre 2017 e aprile 2018.

Il Main Event sarà invece il Fatal 5-Way valido per l’NXT Championship in possesso di Karrion Kross: dopo che Adam Cole ha reso nullo il Triple Threat valido per il #1 Contender tra Pete Dunne, Johnny Gargano e Kyle O’Reilly, stendendo tutti e tre, il campione ha imposto al GM William Regal un incontro in cui avrebbe potuto vedersela con tutti i pretendenti alla cintura.

NXT TakeOver: In Your House 2021, la card definitiva