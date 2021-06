Finalmente ci siamo: tra pochi giorni inizierà quello che è l’avvenimento sportivo nonché calcistico più atteso dell’ultimo anno e cioè gli europei 2021, che dovevano svolgersi l’anno scorso ma che sono state rimandati per i noti problemi che ci sono stati con la pandemia Covid 19 e la relativa emergenza sanitaria dell’anno scorso.

Ancora la pandemia non è finita del tutto ma la situazione è migliorata e quindi l’ 11 giugno inizierà un torneo che durerà un mese e che vedrà 21 giorni di calcio a ad alti livelli: la prima partita sarà allo stadio Olimpico di Roma e vedrà protagonista la nostra Nazionale contro la Turchia.

Il torneo si annuncia appassionante e saranno tante le squadre che potranno essere protagoniste e favorite, almeno sulla carta, per vincere il torneo e una di queste è proprio la nostra nazionale.

UFC, Adesanya continua a provocare Marvin Vettori

Europei 2021: quali sono le squadre favorite sulla carta?

Questo torneo sicuramente appassionerà tanti tifosi e sportivi che guarderanno le partite in tv sia sulla Rai, che trasmetterà alcuni match in chiaro compresi quelli dell’Italia, così come anche su Sky che invece ha l’esclusiva per tutto il torneo. Inoltre si divertiranno anche a scommettere nei vari siti legali di betting, che spesso propongono offerte di vario genere e anche legati ai bonus casinò online.

Per quanto riguarda le favorite possiamo dire che la Francia, dopo i successi degli ultimi anni, continua ad essere la più forte, e i giocatori convocati lo dimostrano in quanto abbiamo per esempio Pogba che si propone di essere leader della squadra nonché Mbappé, che una delle stelle mondiali e che si prepara a vincere al più presto il pallone d’oro.

Da non sottovalutare nemmeno la certezza Benzema del Real Madrid e anche Kantè del Chelsea, vero motore del centrocampo e fresco vincitore della Champions League.

UFC, Marvin Vettori sostiene che Adesanya scapperà per tutto il match

Altre possibile favorite e il ruolo dell’Italia

Oltre alla Francia ci sono altre squadre che hanno la possibilità di vincere come per esempio il Belgio che può contare su campioni del calibro di Lukaku dell’Inter. Ma anche De Bruyne del Manchester City, per non parlare di esterni veloci come Hazard e Carrasco dell’Atletico Madrid.

Infine non si può non possiamo sottovalutare nemmeno il Portogallo, che avrà Cristiano Ronaldo voglioso di vincere un altro trofeo della sua incredibile carriera e che è ìreduce dai tantissimi gol con la Juve. Abbiamo anche la Spagna che, nonostante l’assenza di un leader come come Sergio Ramos e nonostante i problemi che sta avendo con i contagio del covid, risulta essere una delle favorite Se non altro per la tua esperienza e le sue vittorie.

Per quanto riguarda l’Italia il percorso di Mancini finora è stato veramente perfetto e quindi si candida ad essere una delle sorprese del torneo. Questo grazie ai tanti giovani che possono essere protagonisti come Barella e Verratti, ma è soprattutto l’unità del gruppo e il gioco della squadra che potrà fare la differenza, anche se il commissario tecnico dovrà fare a meno di alcuni giocatori che si sono infortunati all’ultimo minuto ma di sicuro le prospettive sembrano molto positive.

UFC 263, dove vedere in tv e in streaming