UFC 263, dove vedere in tv e in streaming

Siamo ormai quasi pronti per UFC 263, il prossimo PPV della promotion di MMA più famosa al mondo. Il main event dell’incontro sarà, come sappiamo, la sfida per il titolo dei pesi medi che vedrà contrapposti Israel Adesanya e Marvin Vettori. Tra i due ci sarà dunque il tanto agognato rematch dopo la prima vittoria per split decision di Adesanya nel 2018. Ovviamente l’evento sarà trasmesso, in Italia e all’estero, attraverso alcune piattaforme ufficiali.

Per ciò che riguarda l’America e gli altri Stati, ovviamente il PPV sarà visibile su UFC Fight Pass, la piattaforma messa a disposizione da UFC per i suoi eventi più importanti. L’evento sarà ovviamente trasmesso in lingua originale e potrà essere guardato abbondandosi per 9,99 euro al mese. In questo caso, però, essendo un PPV canonico, per vedere la main card sarà necessario pagare il prezzo dell’evento a parte.

Per quanto concerne invece l’Italia, l’evento sarà trasmesso con il commento in italiano su DAZN, sempre abbonandosi per 9,99 euro. Sulla piattaforma streaming però sarà possibile guardare soltanto la main card e non la card preliminare.

Ecco, di seguito, tutti gli importanti match (con tanto di pronostici americani) della card di UFC 263, tra cui il ritorno di Nate Diaz e Demian Maia e l’altro rematch titolato tra Figueiredo e Moreno.

Israel Adesanya (c) -240 vs. Marvin Vettori +200, middleweight championship

Deiveson Figueiredo (c) -240 vs. Brandon Moreno +200, flyweight championship

Leon Edwards -500 vs. Nate Diaz +380, welterweight

Belal Muhammad -240 vs. Demian Maia +200, welterweight

Jamahal Hill -300 vs. Paul Craig +240, light heavyweight

Drew Dober -135 vs. Brad Riddell +115, lightweight

Eryk Anders -150 vs. Darren Stewart +125, light heavyweight

Joanne Calderwood -140 vs. Lauren Murphy +120, women’s flyweight

Movsar Evloev -260 vs. Hakeem Dawodu +210, featherweight

Pannie Kianzad -220 vs. Alexis Davis +180, women’s bantamweight

Matt Frevola vs. Terrance McKinney, lightweight

Sijara Eubanks vs. Priscila Cachoeira, women’s bantamweight

Steven Peterson -115 vs. Chase Hooper -105, featherweight

Fares Ziam -115 vs. Luigi Vendramini -105, lightweight

Carlos Felipe -200 vs. Jake Collier +170, heavyweight

