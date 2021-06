Kenny Omega è in questo momento il simbolo tanto della AEW quanto di Impact Wrestling e della Lucha Libre AAA Worldwide, le tre federazioni di cui detiene i titoli massimi e che hanno definito il suo personaggio di “collezionista di cinture”.

Un compito senza dubbio gravoso, che richiede una forma fisica costantemente prossima al 100% e non può prevedere stop di sosta.

Per questo il wrestler canadese starebbe convivendo ormai da diverse settimane con una serie di fastidiosi infortuni, che comunque non gli hanno impedito di lottare né di difendere l’AEW World Championship nel recentissimo PPV Double or Nothing in cui ha avuto la meglio, seppur in modo rocambolesco, su Pac e Orange Cassidy.

Proprio in questa occasione Kenny Omega si sarebbe infortunato, secondo quanto riferito da Dave Meltzer del Wrestling Observer, tagliandosi la mano quando ha colpito Pac con l’AEW Championship, cintura con la placca particolarmente affilata.

Un taglio che ha necessitato di ben 7 punti, un infortunio che è andato ad aggiungersi ad alcuni problemi alle articolazioni, un’ernia, un livido al coccige e persino un virus intestinale.

Nonostante tutti questi intoppi The Cleaner continua a lottare e lo farà anche domani, quando al Daily’s Place di Jacksonville affronterà Moose nel main event di Against All Odds 2021, PPV di Impact Wrestling in cui difenderà appunto l’Impact World Championship.