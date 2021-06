UFC 263, Israel Adesanya: la conferenza stampa

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di UFC 263, il campione dei pesi medi Israel Adesanya ha parlato del suo match titolato contro Vettori, lanciando ancora parole al vetriolo contro l’italiano.

“Marvin voleva lottare a ottobre, Robert Whittaker a settembre. Ma sono io il re e ho chiesto chi volesse lottare a giugno. Lui non merita quest’opportunità ma si è fatto avanti. All’inizio l’idea di questo rematch non mi ispirava ma poi ho visto quello che ha dimostrato Kamaru Usman contro Jorge Masvidal e questo mi ha dato la carica per fare lo stesso. Vettori ha cinque vittorie di fila? Contro chi? L’unica persona che conosco di quella lista è Jack Hermansson. Guardate chi ho combattuto io e contro chi ha lottato lui, sono sempre io il fottuto campione e non questa puttana! Difendere il titolo? Sono un uomo, non mi sono mai tirato indietro anche quando ho perso, a differenza di Vettori. Si appiglia ancora a quella sconfitta come fosse una vittoria. Marvin, dopo che ti ho battuto sei risultato anche positivo a un controllo, agosto 2018. Ripeto, peraltro basta vedere chi ha battuto: una sega al numero 10 del ranking, era 6° e ora è 3°. Io ho messo KO chiunque, farò a questo stronzo la stessa cosa che ho fatto a Paulo Costa”.

“Ricordo bene la sensazione che ho provato quando l’ho battuto 3 anni fa, questa volta utilizzerò anche l’energia del pubblico. Posso dire solo che questa volta non serviranno i giudici per decidere, lo metterò KO al secondo round. Se l’USADA ti testasse adesso saresti sicuramente positivo, questo sabato chiuderò finalmente la questione. Guardatelo, sembra il mostro de I Goonies”.

