Intervenuto in conferenza stampa per presentare UFC 263, l’italiano Marvin Vettori ha ovviamente parlato del suo match per il titolo dei pesi medi contro Israel Adesanya.

UFC, Adesanya continua a provocare Marvin Vettori

UFC 263, Marvin Vettori: la conferenza stampa

“Hai perso contro Blachowicz e avresti dovuto perdere la cintura, hai un record di cartone! Sei tu il campione? Ancora per poco, mi prenderò tutto! Adesanya è un cazzaro, l’ho smentito tante volte che non ne hai nemmeno idea. La gente ti tifa perché sta dietro al finto hype che hai creato, zittirò tutti. Ogni volta che perde cambia faccia e chiede scusa. Doping? Non ho niente da nascondere, posso portare qui Jeff Nowitzky e parlarne. Ho collaborato con loro ed è tutto chiuso. Sono fortunato che Adeanya non si sia presentato con un clitoride in testa per via di tutto quel testosterone che prende”.

Rispetto ad Adesanya ho il vantaggio di essere un fighter superiore, so fare tutto e lui non ha risposte per tutto quello che so fare. Adesanya è migliorato rispetto al nostro primo incontro, ora è più preciso ma non ha aggiunto nulla. Dice che ho battuto gente facile? Dovremmo tornare indietro e vedere chi è che lui ha battuto davvero. Brunson? Ormai affoga nel suo stesso hype ed è per questo che perderà. Devo parlare italiano scemo? Imbranato, ti spacco la testa. E’ una questione personale o riguarda solo il titolo? Entrambe, potrà vendicare il mio primo incontro e diventare il primo campione italiano UFC”.

UFC, Marvin Vettori sostiene che Adesanya scapperà per tutto il match

“Tutto il personaggio di Adesanya è una stronzata, si racconta storie per credere alle sue stesse minchiate. Proverà a scappare per tutto il match, vaffanculo coglione! L’USADA dovrebbe sicuramente fare test su di te. Io sono al 100% pulito ma non credo si possa dire lo stesso di lui. In realtà contro Romero e me hai perso, hai perso anche contro Blachowicz. Chi hai battuto? Borracinha che la sera prima era ubriaco? Wow. Hai provato a ignorarmi ma sono di nuovo qui e sono il tuo cazzo di incubo!”

UFC 263, dove vedere in tv e in streaming