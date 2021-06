Braun Strowman è senza alcun dubbio il nome di punta nella lista delle 6 superstar WWE licenziate recentemente dalla compagnia: ex Universal Champion, una volta conclusi i 90 giorni di non competitività parte del suo contratto con la compagnia di Stamford il Monster Among Men potrebbe ripartire dalla AEW.

Braun Strowman-AEW, per Mark Henry si può fare

Questo almeno è il desiderio di Mark Henry, da poco entrato a far parte della grande famiglia All Elite nel ruolo di commentatore, trainer e talent scout. Il World’s Strongest Man conosce bene il valore di Braun Strowman e vorrebbe che questi lo raggiungesse a Jacksonville, come ha confessato in una recente intervista rilasciata a TMZ Sports.

“Braun è il nome in cima alla mia lista. Non si tratterà di una decisione di Mark Henry, ma c’è interesse da entrambe le parti. Spero che quando gli sarà permesso di lottare, penso alla metà di agosto, allora potremmo avere una conversazione seria dal punto di vista dei contratti, ma in questo momento c’è interesse da entrambe le parti. Adoro quel tipo!”

I due hanno condiviso lo spogliatoio in WWE e potrebbero presto ritrovarsi davvero in AEW, anche se Henry ribadisce di aver semplicemente espresso il suo parere e che la decisione finale spetterà ovviamente ai diretti interessati, e cioè Strowman e Tony Khan.

“L’ho consigliato, gli ho parlato, gli ho fatto da mentore. Ma gli ho sempre detto che non posso parlare di affari. Quando il suo contratto scadrà me lo farà sapere. E allora parleremo.”

Come sottolinea TMZ Sports, ovviamente, se sbarcherà in AEW Braun Strowman – vero nome Adam Scherr – dovrà cambiare il suo ringname, dato che quello attuale appartiene alla WWE. Un piccolo sacrificio necessario per rivedere in azione il colossale Monster Among Men.