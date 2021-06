Ormai da mesi Kenny Omega si è impossessato dell’Impact World Championship, che fa parte della sua collezione di cinture e che non intende restituire alla fu TNA. Il Belt Collector sarà riuscito a resistere anche all’assalto di Moose? Lo scopriremo in questo Against All Odds report!

Impact Wrestling Against All Odds report

Sami Callihan & Tommy Dreamer battono i Good Brothers in uno Street Fight: Callihan stende Gallows & Anderson con una mazza da baseball

Joe Doering sconfigge Satoshi Kojima via Spinning Powerbomb

Nonostante sia un match senza squalifiche, il Fatal 5-Way tra Ace Austin, Chris Bey, Rohit Raju, Trey Miguel e Petey Williams valido per il #1 contender all’X-Division Championship finisce in No Contest dopo l’intervento di Madman Fulton

W. Morrissey supera Rich Swann con una serie di devastanti Powerbomb

Tenille Dashwood batte Jordynne Grace via Roll-Up

Le Fire ‘n’ Flava superano Susan & Kimber Lee e conservano gli Impact Knockouts Tag Team Championship

Deaner & Rhyno dei Violent By Desing sconfiggono Crazy Steve & Black Taurus e difendono gli Impact World Tag Team Championship grazie all’intervento di Eric Young che distrae l’arbitro

Un video ci ricorda il prossimo esordio di Steve Maclin, l’ex membro dei Forgotten Sons in WWE Steve Cutler

Deonna Purrazzo conserva l’Impact Knockout Championship sconfiggendo Rosemary

