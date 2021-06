UFC, Marvin Vettori torna subito carico: il messaggio

Nonostante l’assalto fallito al titolo UFC dei pesi medi contro un Adesanya davvero troppo forte per lui, Marvin Vettori ha ripreso subito a camminare. Anzi, a correre e ad allenarsi. Il fighter di Mezzocorona, infatti, non si è lasciato abbattere troppo tempo dalla sconfitta ai punti contro il campione in carica, riprendendo il suo percorso di allenamento in attesa di una prossima chance da parte della promotion di Dana White. Attraverso un video pubblicato da poco, infatti, lo stesso Vettori ha trasmesso – durante una sessione di riscaldamento pre allenamento – un messaggio molto chiaro a tutti i suoi potenziali competitor.

“48 ore. 48 ore figli di puttana. Questo è il tempo che ci ho messo per tornare di nuovo a lavoro. Dimostrerò a tutti voi come si fa. Sto andando a prendermi la cintura e sono più forte che mai”, questo il breve ma intenso messaggio di Marvin Vettori. Un fighter italiano dunque carichissimo per i prossimi impegni. Anche se, al momento, la sua posizione pare francamente in un limbo poco invidiabile.

Dopo aver perso il match titolato, infatti, per lungo tempo Vettori dovrà certamente stare lontano dalla zona della cintura. E, realisticamente, fino a quando il campione sarà Adesanya il titolo sarà quasi un miraggio, poiché molto difficilmente la UFC gli concederà un terzo incontro con The Last Stylebender.

Al di là di questo, Vettori deve assolutamente tornare a vincere nel prossimo incontro (possibilmente contro un Top 10) per ristabilire la sua credibilità e mostrare miglioramenti nel suo game plan. I possibili avversari vociferati per lui sono Paulo “Borracinha” Costa e Darren Till, che Vettori avrebbe dovuto affrontare prima dell’infortunio.

