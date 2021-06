La AEW ha anticipato via social il possibile arrivo di una nuova cintura all’interno della compagnia con un post sui propri canali social che ha ovviamente stuzzicato l’attenzione dei fan della compagnia e dato il via a numerose speculazioni.

Il post riprende semplicemente un dettaglio dorato di una cintura, accompagnata dalla caption dei due occhi che guardano e che quindi invitano i fan AEW a stare attenti a una novità che molto probabilmente dovrebbe arrivare già nelle prossime puntate di Dynamite.

https://twitter.com/AEW/status/1405364073789722624

Premesso che la compagnia dispone già dell’AEW World Championship, del titolo massimo femminile, delle cinture di coppia maschili e del TNT Championship, considerato a tutti gli effetti il secondo per importanza, le ipotesi restano comunque numerose.

C’è chi afferma semplicemente che potrebbe trattarsi di un nuovo design di un titolo esistente, magari del TNT Championship in possesso di Miro e che potrebbe cambiare nome e forma con il prossimo cambio di canale di Dynamite, che appunto lascerà TNT.

Altre due ipotesi accreditate, e decisamente più suggestive, riguardano la possibilità che la divisione femminile venga dotata dei titoli di coppia o che siano in arrivo i Trios Championship, le cinture per i team di tre in voga soprattutto nella lucha libre messicana.

Alla fine potrebbe essere proprio questa la novità: i Trios Champioship sarebbero un tratto distintivo rispetto alla WWE e una novità per il panorama major USA, e se per quanto riguarda la categoria femminile tag i team al momento sono assenti lo stesso non si può dire a proposito delle numerose stable che popolano la AEW e che avrebbero finalmente un obiettivo da inseguire.

Occorre inoltre ricordare che l’owner Tony Khan, durante un’intervista dello scorso dicembre, aveva detto di avere intenzione di introdurre questo particolare tipo di cintura e di volerlo fare entro il 2021.