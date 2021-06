Restare lontani dalla WWE e da lui, non correre il rischio di trovarsi faccia a faccia con un uomo che potrebbe metterli in serio imbarazzo e continuare invece a fare quello che stanno facendo benissimo a Hollywood.

Roman Reigns, messaggio per John Cena e The Rock

È questo il consiglio spassionato che Roman Reigns ha voluto rivolgere a due leggende del ring come John Cena e The Rock, ormai da tempo dedicati più alla propria carriera attoriale che a quella su di un ring che invece il Tribal Chief continua a dominare e dove non ha intenzione di lasciare mezzo centimetro a nessuno.

L’intervista – ovviamente in character – è stata concessa da Reigns al podcast SportsNation della ESPN: quando gli è stato chiesto se un incontro con The Rock sarebbe stato potenzialmente un dream match il WWE Universal Champion ha risposto affermativamente per fare però subito dopo delle dovute specifiche.

“Sarebbe un sogno per molti fan, ma non lo sarebbe per lui. Capite cosa intendo? Dwayne, come John, sta andando così bene per conto suo. Se fossi in loro non vorrei tornare per occuparmi di uno come me, io in questo momento sono un problema per chiunque.”

Una considerazione che ovviamente è una minaccia travestita da consiglio: non tornate, o sarà peggio per voi.

“Se fossi in loro resterei sul set e continuerei a occuparmi di promuovere i film. È questo quello che farei: non tornerei sul ring.”

“I’m a problem right now for everybody. If I were them, I would stay on set."@WWERomanReigns on why @TheRock should stick to Hollywood 🍿 pic.twitter.com/KtGMmzxtDE — SportsNation (@SportsNation) June 16, 2021

Questo potrebbe essere il primo tassello per la costruzione del match che la WWE vorrebbe come main event per SummerSlam, ovvero Roman Reigns VS John Cena. Prima però il Tribal Chief dovrà difendere la cintura dall’assalto di Rey Mysterio questa domenica a Hell in a Cell.