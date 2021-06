Storico PPV della WWE, Hell in a Cell 2021 sarà il 9° evento di questo tipo dell’anno e il 13° in assoluto con questo nome, tratto dal noto gimmick match che contraddistingue lo show e che sarà la cornice in cui si svolgeranno i due main event titolati.

Hell in a Cell nasce come match il 5 ottobre del 1997, quando nel PPV Badd Blood Shawn Michaels sconfigge Undertaker dopo che quest’ultimo è stato messo KO dal debuttante “evil brother” Kane.

Il PPV, unico evento dell’anno che da allora ospita questa particolare tipologia di incontro, vede invece la luce nel 2009 e da allora è stato un appuntamento fisso nel calendario annuale della WWE.

Tanto il match quanto il PPV devono il loro nome all’imponente struttura che circonda il ring durante gli incontri, una gabbia d’acciaio pesante oltre 5 tonnellate e alta più di 6 metri: gli atleti coinvolti si danno battaglia all’interno in un match senza squalifiche, dove la vittoria può arrivare soltanto via pinfall o per sottomissione.

Qui la WWE ha scritto parte della sua gloriosa storia, con il già citato esordio di Kane o con le celebri cadute dalla gabbia di Mankind (Mick Foley) e Shane McMahon. In generale è lecito aspettarsi grande spettacolo da questo tipo di evento, che anche nel 2021 non dovrebbe deludere le aspettative.

Hell in a Cell 2021: data, orario e come seguirlo in streaming

Hell in a Cell 2021 andrà in scena nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 giugno alle ore 2.00.

Per seguire l’evento in diretta – o eventualmente goderselo con calma in differita – i fan americani potranno sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma Peacock che di recente ha acquistato i diritti del WWE Network.

WWE Network che resta invece disponibile per tutti gli appassionati europei, che possono abbonarsi al costo di 9,99 $ al mese e oltre ai PPV avranno così a disposizione numerosi programmi originali e l’archivio completo di tutti i PPV della storia targati WWE, ECW e WCW.

Nella mattinata di lunedì 21 giugno troverete comunque come di consueto la nostra cronaca dell’evento qui sul sito.

La card dell’evento