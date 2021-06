Roman Reigns VS Rey Mysterio, match valido per lo Universal Championship in possesso del Tribal Chief e inizialmente previsto per Hell in a Cell 2021 in programma questa domenica, andrà in scena prima del previsto.

Hell in a Cell 2021, Reigns VS Mysterio anticipato a SmackDown

La WWE ha infatti annunciato nella notte che l’incontro è stato anticipato e si terrà nella puntata di SmackDown in programma oggi, venerdì 18 giugno. Non cambierà comunque la tipologia del match, che sarà ugualmente un Hell in a Cell, il primo disputato al di fuori dell’omonimo PPV a distanza di 5 anni da Undertaker VS Shane McMahon andato in scena a WrestleMania 32.

La scelta di anticipare l’incontro è arrivata dopo le affermazioni di Rey Mysterio, che sui social aveva detto di non poter attendere oltre e che avrebbe voluto lottare già venerdì, e la risposta di Reigns che si era detto disponibile a distruggere l’avversario in qualsiasi giorno e che Paul Heyman si sarebbe occupato delle scartoffie.

Così evidentemente è stato, perché poche ore dopo il confronto tra i due sui social la WWE ha ufficializzato il cambio di programma: Roman Reigns VS Rey Mysterio, Hell in a Cell per lo Universal Championship, sarà il piatto forte della puntata di SmackDown in programma oggi quando in Italia sarà notte.

Restano però soltanto 4 i match in programma per Hell in a Cell 2021, PPV che andrà in scena domenica e che al momento non presenta una card degna di questo nome: resta da vedere cosa si inventerà la WWE per coprire le almeno tre ore e mezzo previste per uno show che avrebbe il compito di rianimare un booking decisamente stantio e che invece rischia di non avere i mezzi per farlo. Cosa succederà?