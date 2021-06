La WWE è la promotion di wrestling più famosa al mondo per molti motivi, e uno di questi è la spettacolarità dei suoi eventi per quel che riguarda riprese, luci e musiche. In questo senso le entrance hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale nel successo della compagnia di Stamford, entrando nell’immaginario collettivo dei fan come, se non più, alcuni storici match.

Eppure negli ultimi mesi il tempo dedicato alle entrance è stato notevolmente accorciato. Soprattutto a NXT dove ad esempio il campione assoluto Karrion Kross, accompagnato da Scarlett, si distingueva per un’entrata lunga e suggestiva. Più in generale comunque la WWE sembra intenzionata a riservare sempre minor tempo a questa parte dello spettacolo.

A spiegare il motivo dietro questa decisione il Wrestling Observer, che come riportato da WhatCulture avrebbe scoperto che dietro questa scelta ci sarebbe una leggenda della WWE, Shawn Michaels, e che questa sarebbe diventata effettiva nel periodo in cui NXT andava in onda il mercoledì sera in contemporanea con AEW Dynamite.

Lunghe entrance avrebbero infatti lasciato al pubblico la possibilità di fare zapping su TNT per vedere cosa succedeva nello show concorrente, con l’immaginabile conseguenza di perdere spettatori in quella che era una vera e propria guerra degli ascolti. Sarebbe stata addirittura la moglie Rebecca a suggerire questo cambiamento all’Heartbreak Kid, che a sua volta ha riferito a Triple H.

Com’è noto la mossa non è servita per vincere la battaglia degli ascolti con Dynamite, che ha visto infine NXT spostarsi al martedì in cerca di una ripartenza. Comunque è stata adottata più o meno dall’intera WWE nella convinzione che il tempo risparmiato possa essere utilizzato per allungare promo o il minutaggio dei match.

Nel prossimo futuro dunque difficilmente vedremo lunghe entrance come quella tipica che ha fatto la fortuna di The Undertaker. Queste potrebbero però essere ancora presenti in determinate occasioni e nei più importanti appuntamenti dell’anno.