In un’intervista rilasciata a James Lynch, l’attuale campione dei pesi massimi leggeri Jan Blachowicz ha parlato della vittoria di Israel Adesanya su Marvin Vettori nel main event di UFC 263. Proprio Adesanya aveva sfidato recentemente il polacco per salire di categoria e vincere un’altra cintura, perdendo però ai punti e subendo dunque la prima sconfitta a livello professionistico della sua carriera. Di contro, Adesanya ha però dimostrato di essere ancora il dominatore assoluto della categoria dei pesi medi, cosa che Blachowicz sembra aver apprezzato.

Roman Reigns ha un messaggio per John Cena e The Rock: “State lontani dalla WWE”

UFC, Blachowicz parla della vittoria di Adesanya su Vettori

“L’incontro è stato molto bello da guardare. Entrambi i fighter hanno svolto un buon lavoro. Vettori è andato leggermente meglio quando ha messo Adesanya al tappeto ma credo che quest’ultimo abbia studiato la situazione facendo i compiti a casa. Ora sarà decisamente più temibile anche in posizione di ground and pound. Lo ha colpito spesso in quella posizione e, nonostante tutto, è riuscito a evadere con facilità dalle prese di Marvin in più di un’occasione. Israel è uno dei migliori al mondo ed è un campione mondiale. Come ho già detto ha fatto molti progressi e ha mostrato i risultati di essi. Mi congratulo ancora con lui” ha spiegato l’attuale UFC World Light Heavyweight Champion.

SummerSlam, la WWE vuole John Cena VS Roman Reigns nel Main Event

Il prossimo avversario di Adesanya sarà Robert Whittaker, che cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta di qualche anno fa. Per Blachowicz invece la prossima sfida sarà quella contro Glover Teixeira, anche se – qualora vincesse il match – tutti sono poi proiettati all’intrigante incontro con Jiri Prochazka, sempre ovviamente per la cintura dei pesi massimi leggeri della promotion di Dana White.

UFC 263, le impressioni di Marvin Vettori dopo la sconfitta