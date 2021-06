La card di Hell in a Cell 2021 cambia dopo l’ultima puntata di SmackDown, andata in onda a sole 48 ore dal PPV: due match sono stati aggiunti nel programma mentre uno è stato cancellato.

Quest’ultimo è ovviamente l’Hell in a Cell match tra Rey Mysterio e Roman Reigns valido per il WWE Universal Championship, che è andato in scena a SmackDown segnando l’esordio della mastodontica struttura in acciaio in uno show televisivo della compagnia.

Hell in a Cell 2021, cambia la card

Roman Reigns si è confermato campione sottomettendo il luchador messicano dopo un ottimo incontro, guadagnandosi così la possibilità di assentarsi domenica in un PPV che presenta comunque una card abbastanza scarna nonostante le due aggiunte arrivate in corsa dallo show blu.

Si tratta di due incontri abbastanza prevedibili, due rivincite di sfide andate in scena a WrestleMania 37 e che a Hell in a Cell 2021 dovrebbero chiudere rivalità interessanti ma che ormai sembrano aver fatto il loro tempo.

Annichilito da due Nigerian Nail di Commander Azeez, che hanno portato alla sua sconfitta nel tag team match che lo vedeva affiancare Big E contro Apollo Crews e il suo assistente, Kevin Owens ha chiesto e ottenuto da Adam Pearce un match contro Sami Zayn.

Quello che una volta era il suo migliore amico lo ha distratto in modo determinante nel finale dell’incontro, così KO cercherà vendetta in una sfida che ancora una volta potrebbe regalare grande wrestling vista l’abilità e la compatibilità già ampiamente dimostrata in passato di entrambi i lottatori.

Stesso discorso valido per Cesaro e Seth Rollins: due ottimi wrestler che al momento galleggiano in un limbo che non fa bene a nessuno dei due, pronti a lasciarsi alle spalle la rivalità ma entrambi in cerca di una vittoria che potrebbe cambiare le loro prospettive.

Da notare infine come sia cambiata la stipulazione, originalmente un single match, dell’incontro valido per lo SmackDown Women’s Championship tra Bianca Belair e Bayley: le due si sfideranno in un Hell in a Cell match.

Di seguito la card aggiornata: