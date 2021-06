Non si fermano gli eventi UFC. Siamo arrivati in particolare a UFC Vegas 29, meglio conosciuto però come UFC Fight Night: The Korean Zombie vs Ige. Un main event molto interessante tra una leggenda del movimento e un nuovo potenziale prospetto. Ovviamente tale evento sarà sospinto da una copertura televisiva in tutto il mondo.

UFC Fight Night: The Korean Zombie vs Ige, dove vedere in tv e in streaming

Le soluzioni per guardare questo evento sono, come di consueto, principalmente due. In primis, si potrà usufruire dello UFC Fight Pass, la piattaforma messa online proprio dalla stessa promotion di Dana White, pagando un abbonamento di 9,99 euro al mese. Si potrà così seguire l’intero evento, ovviamente con il commento in lingua originale. In America, peraltro, l’evento sarà trasmesso anche da ESPN2 e da ESPN+.

Per chi invece volesse seguire l’evento con telecronaca italiana, basterà approfittare dell’abbonamento DAZN, sempre al prezzo mensile di 9,99 euro. In questo caso però sarà possibile seguire soltanto la main card dell’evento e non tutto il PPV nella sua interezza.

Ecco, di seguito, l’intera card di UFC Fight Night: The Korean Zombie vs Ige, manifestata dal match più importante a quello più vicino alla fase di inizio evento.

Preliminary Card

Aleksa Camur vs. Nicolae Negumereanu

Virna Jandiroba vs. Kanako Murata

Matthew Semelsberger vs. Khaos Williams

Julian Erosa vs. Seungwoo Choi

Roque Martinez vs. Josh Parisian

Rick Glenn vs. Joaquim Silva

Casey O’Neill vs. Lara Procopio

Main Card

Chan Sung Jung (The Korean Zombie) vs. Dan Ige

Aleksei Olenik vs. Serghei Spivac

Davey Grant vs. Marlon Vera

Bruno Silva vs. Wellington Turma

Matt Brown vs. Dhiego Lima

