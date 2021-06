Hell in a Cell è ormai dietro l’angolo, ma Rey Mysterio ha detto di non poter più aspettare per vedersela con Roman Reigns. Il Tribal Chief ha accettato la sfida, così a 48 ore dal PPV avremo il match valido per lo Universal Championship direttamente nello show del venerdì della WWE. Benvenuti allo SmackDown report!

WWE SmackDown report 18/06/2021

Rey Mysterio sul ring è furioso per il pestaggio che Reigns ha riservato al figlio Dominik, sa che ha accettato la sua sfida su Twitter ma vuole vederlo faccia a faccia. Il Tribal Chief si presenta e chiede al messicano se è sicuro, alla risposta affermativa se ne va infuriato

Il match che apre la serata è l’annunciato tag team match tra Apollo Crews & Commander Azeez e il duo formato da Kevin Owens & Big E: gli heel si impongono con il Nigerian Nail di Azeez su Owens, ripetuto nel post match per la gioia di Sami Zayn

Owens chiede e ottiene un match in PPV contro Zayn

Shinsuke Nakamura batte King Corbin via Kinshasa e si impossessa definitivamente della corona del Re

Bianca Belair e Bayley si scontrano prima di Hell in a Cell, la Role Model infine ha la meglio nella rissa

Jimmy Uso offre il suo aiuto a Roman Reigns nonostante i dissidi in nome della famiglia, il Tribal Chief però rifiuta e si affiderà a Jey

