UFC, Chris Weidman si scusa con Anderson Silva per un vecchio infortunio

In occasione del suo podcast, il lottatore UFC Chris Weidman ha ospitato il suo ex rivale Anderson Silva, una vera e propria leggenda delle MMA. Weidman e Silva hanno un trascorso davvero molto simile e in qualche maniera le loro carriere si legano. Weidman è stato infatti il primo a sconfiggere Anderson Silva e a detronizzarlo, vincendo il titolo dei pesi medi UFC. Nel rematch tra i due, inoltre, Silva subì un gravissimo infortunio spezzandosi la gamba durante un calcio. Lo stesso Weidman, qualche mese fa, ha subito peraltro lo stesso identico infortunio alla stessa gamba. I due hanno parlato proprio di questa clamorosa coincidenza.

Weidman, il primo a intervenire, ha spiegato come la prima reazione all’infortunio fosse stata di totale incredulità, proprio perché l’infortunio era stato praticamente identico a quello che Anderson Silva subì contro di lui. Weidman in seguito si è anche scusato perché, non rendendosi conto della gamba rotta di Anderson Silva, dopo il secondo match corse a festeggiare mostrando apparentemente poco rispetto per l’avversario.

Dal canto suo Silva ha spiegato come non ci fosse bisogno di scusarsi da parte del collega. Questo perché, durante un incontro, molto spesso tutta l’energia è concentrata proprio sul possibile risultato e l’adrenalina resta alta. Il brasiliano aveva infatti compreso come il suo rivale non avesse capito la reale gravità del suo infortunio, specificando anche come ciò che va in gabbia non resta puoi fuori. Weidman ha ringraziato per la comprensione, spiegando al tempo stesso di sentire di dover comunque fare le sue scuse perché era una cosa a cui pensava da tempo.

