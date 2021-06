Drew McIntyre ci mette anima e cuore, ma non riesce a riconquistare il WWE Championship all’interno della gabbia d’acciaio dell’Hell in a Cell. Gli assist di MVP sono fondamentali per il campione Bobby Lashley, che resta padrone di Raw nel Main Event nella storica struttura speciale. Tutto questo chiude Hell In A Cell, pay per view di giugno in casa WWE, svolto davanti al pubblico del WWE ThunderDome presente al Yuengling Center di Tampa, Florida. Lashley resta dunque il campione WWE e ora lo scozzese, fin quando l’All Mighty sarà campione, non potrà più ricevere una shot titolata per la cintura del roster di Raw.

WWE Hell in a Cell 2021: i risultati dell’evento

Un bellissimo Hell In A Cell fra Bianca Belair e Bayley apre la serata e a vincere è ancora la campionessa, che si conferma SmackDown Women’s Champion nell’opener. Vittoria fondamentale anche per Seth Rollins, che riscatta la sconfitta di WrestleMania e si porta sull’1-1 nella serie contro Cesaro. Vince anche Sami Zayn, che ottiene uno dei successi più importanti della sua carriera con il suo amico-nemico di sempre Kevin Owens.

Finale aperto fra Rhea Ripley e Charlotte Flair, nel match valido per il Raw Women’s Championship. L’australiana ha un eccesso di foga e si fa squalificare, mantenendo però il titolo di campionessa di Raw. Possibile dunque un nuovo match tra le due.

Di seguito, ecco anche una breve gallery del PPV Hell in a Cell 2021. Ricordiamo inoltre come l’incontro valevole per lo Universal Championship tra Roman Reigns e Rey Mysterio si sia svolto invece a SmackDown e abbia visto prevalere il campione Reigns, che ha così difeso con successo la sua cintura.

