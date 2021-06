Nikki Cross è sicuramente una delle wrestler più sottovalutate nell’intera divisione femminile della WWE, considerando le sue grandi qualità sul ring e la popolarità che riscuote tra i fan in confronto ai risultati raggiunti tra NXT e main roster.

Nikki Cross supereroina in WWE: funzionerà?

Nel tentativo di dare una svolta alla sua carriera e una rinfrescata al suo personaggio, la wrestler di Glasgow si è presentata nel corso dell’ultima puntata di Monday Night RAW con una gimmick completamente nuova e inaspettata che ha sorpreso tutti.

Impegnata in un tag team match insieme alla sua ex migliore amica Alexa Bliss contro le ex campionesse di coppia Shayna Baszler & Nia Jax, match che avrebbe qualificato il duo vincitore al prossimo Money in the Bank, la Cross ha infatti raggiunto il ring indossando i panni di una supereroina.

La Bliss e la Cross si sono aggiudicate l’incontro e l’accesso al gimmick match che assegna una title shot proprio grazie a un roll-up della wrestler scozzese, abile nel beffare Shayna Baszler distratta dalle questioni tra Reginald, Nia Jax e l’ex compagna del Fiend.

Il nuovo personaggio portato in scena però ha diviso sui social il WWE Universe: alcuni fan si sono detti favorevoli a questo cambio di gimmick, vedendo in questa nuova veste da super eroe la possibilità per Nikki Cross di avere lo spazio che finora le è stato negato, altri invece hanno confessato di temere un’ulteriore scadimento per un’atleta capace e che avrebbe tutti i mezzi per imporsi anche risultando semplicemente se stessa.

Di certo essere inserita in una faida già traballante come quella in corso tra Alexa Bliss e Shayna Baszler, che tra magia, possessioni e palle di fuoco mette a dura prova la sospensione dell’incredulità persino del fan più incallito, non aiuterà. La sensazione è che questo nuovo personaggio si rivelerà un buco nell’acqua, ma saremo ovviamente lieti di essere smentiti in caso contrario.