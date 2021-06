Hell in a Cell è archiviato, Bobby Lashley si è confermato campione WWE pur se in modo controverso ed ora è pronto a scoprire quale sarà il suo prossimo avversario. Intanto stasera inizierà la strada verso Money in the Bank, con molti match di qualificazione attesi. Questo e altro nel nostro consueto appuntamento settimanale con il WWE RAW report, lo show del monday night!

WWE RAW report 21/06/2021

Lashley festeggia la vittoria di Hell in a Cell e il fatto di essersi tolto dai piedi Drew McIntyre ma viene interrotto da Kofi Kingston che lo sfida per il titolo. Il WWE Champion accetta e rilancia però con un match contro Xavier Woods che decide di affrontarlo in un Hell in a Cell match

Ricochet connette la Recoil su AJ Styles, distratto dall’intervento dei Viking Raiders ai danni di Omos, vince e si qualifica per il Money in the Bank

Eva Marie presenta la sua nuova protetta, Piper Niven, ribattezzandola Doudrop

Asuka & Naomi battono Eva Marie & “Doudrop” dopo che quest’ultima abbandona la contesa indispettita e si qualificano per il Money in the Bank

Sancito un nuovo match tra Rhea Ripley & Charlotte Flair per Money in the Bank

Alexa Bliss & Nikki Cross sconfiggono Shayna Baszler & Nia Jax e si qualificano per il Money in the Bank

