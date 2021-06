Di recente l’ex UFC Interim Welterweight Champion Colby Covington – che sfiderà nuovamente Kamaru Usman per la cintura nel loro secondo incontro – ha pubblicato un video nel quale spacchetta in diretta alcune card Panini proprio della UFC. Nel farlo, Covington ha ovviamente preso in giro moltissimi dei suoi colleghi.

UFC, Colby Covington prende in giro vari lottatori della federazione

“Mi raccomando cercate la card di Colby Covington e non quelle di Kamaru Usman o di Jorge Masvidal” ha esordito inizialmente il ragazzo. Covington ha continuato a prendersela con Masvidal indicandolo poiché presente tra i lottatori in copertina nel pacchetto: “Ma chi è questo? Non era finito KO? Ah questo è il ragazzo fragile! Questo ragazzo è troppo morbido! E’ un Giuda, una mezzasega che ti pugnala alle spalle!”.

Covington ha in seguito trovato una card di Joanna Jędrzejczyk e ha parlato di come gli abbia fatto fare molti soldi, poiché aveva scommesso contro di lei nel match combattuto (e perso) Zhang Weili. Il ragazzo ha poi trovato una card di Masvidal all’interno e ha provveduto a strapparla, per prendere ancora più di mira il peso welter.

Covington ha offeso anche Jon Jones, prima con l’appellativo di “coke” (un gioco di parole per riferirsi alla cocaina, che purtroppo Jones ha utilizzato in passato) e definendolo in seguito “il più grande sacco di merda dell’intero mondo dello sport”.

Il peso welter ha avuto invece parole dolci per Dan Henderson alla vista della sua carta, parlando del suo gancio destro famigerato e del fatto che fosse cattivissimo nell’ottagono. A riguardo, Covington ha spiegato che “uno dei migliori momenti che ho vissuto da spettatore di Henderson è stato quando ha messo KO con la H-Bomb quell’idiota inglese, Michael Bisping. Gli ha distrutto la carriera dopo tutte le parole idiote e incomprensibili che aveva detto”.

