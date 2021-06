Ormai da diverse settimane dei video decisamente enigmatici annunciavano il prossimo arrivo a NXT della misteriosa Diamond Mine, “miniera d’oro” di cui però si conosceva soltanto il nome e che aveva portato il WWE Universe a formulare numerose ipotesi.

C’era chi sosteneva che si sarebbe trattato di un nuovo format per lo show del martedì sera, magari una versione “riveduta e corretta” di RAW Underground. C’era chi invece immaginava una stable, ipotesi che infine si è rivelata corretta proprio in conclusione dell’ultima puntata di NXT.

La Diamond Mine è arrivata come un fulmine a ciel sereno proprio dopo la conclusione del main event, un match non titolato vinto da Kyle O’Reilly sul Cruiserweight Champion Kushida, e ha preso di mira quest’ultimo mentre l’altro wrestler si scontrava a bordo ring con il rivale di sempre Adam Cole, ex compagno nella Undisputed Era.

Nella stessa stable lottava un tempo anche Roderick Strong, che ha messo KO Kushida lasciando intendere di essere il leader della nuova stable che oltre a lui comprende anche il manager Malcolm Bivens e altri due wrestler, Tyler Rust e Hideki Suzuki.

Quest’ultimo, 41enne proveniente dall’Hokkaido, ha iniziato la carriera nel 2008 e da allora ha lottato in diverse importanti promotion giapponesi prima di sbarcare in America lo scorso aprile per unirsi al roster di NXT. Rust invece è americano, di anni ne ha 34 ed è stato allenato da Rocky Romero, Taka Michinoku e T.J. Perkins, noto anche come TJP nel suo periodo in WWE.

A NXT Rust ha lottato per diversi mesi con alterne fortune prima di unirsi a Malcolm Bivens, suo nuovo manager e wrestler in Ring of Honor ed EVOLVE prima di passare in WWE dove ha sempre ricoperto il ruolo che ricoprirà anche con la Diamond Mine.

Roderick Strong è infine il membro più conosciuto della nuova stable: 37 anni, in WWE dal 2012 ed ex membro della Undisputed Era, gruppo che comprendeva anche Adam Cole, Kyle O’Reilly e Bobby Fish con cui ha dominato NXT conquistando il North American Championship e due volte i titoli di coppia.

Quale sarà il futuro della Diamond Mine? Lo scopriremo certamente nelle prossime puntate dello show black & gold della WWE.