Già soprannominato, forse con troppa fretta e troppo entusiasmo, “il nuovo Brock Lesnar”, Parker Boudreaux è sicuramente uno dei nomi più attesi al varco tra quelli entrati a far parte dell’ultima classe di rookie nel WWE Performance Center.

Parker Boudreaux prossimo all’esordio a NXT?

140 chilogrammi di peso, 194 centimetri di altezza, il 23enne ex giocatore di football si è unito alla compagnia di Stamford lo scorso febbraio e per stazza supera addirittura, seppur di poco, “The Beast Incarnate” a cui assomiglia notevolmente anche sotto l’aspetto fisico.

E anche se le sue qualità sul ring sono ancora ovviamente tutte da scoprire, si può senz’altro affermare che il suo prossimo esordio sia circondato da un notevole hype. Hype che lui stesso ha contribuito ad aumentare nella giornata di ieri postando una foto su Twitter che potrebbe annunciare il suo debutto sul ring in tempi relativamente brevi.

It's time to play the game🎶😈😈 pic.twitter.com/rPibEbAw0G — Parker Boudreaux (@ParkerBoudreaux) June 23, 2021

La foto lo ritrae in compagnia di Triple H ed è corredata da una didascalia che omaggia il veterano della WWE con la sua più famosa catchphrase: “It’s time to play the Game”. Questa affermazione (“è il momento di giocare”) potrebbe essere infatti letta anche come un possibile spoiler sul suo imminente arrivo a NXT.

Parker Boudreaux è tenuto in grande considerazione sia da Triple H che dal chairman della WWE Vince McMahon, che puntano su di lui per il futuro a lungo termine della federazione e più volte si sono espressi positivamente sulla sua curva di apprendimento nel wrestling.

I fan tuttavia non hanno mancato di esprimere la loro opinione negativa sul fatto che la WWE stessa giochi troppo sulle somiglianze tra “The Destroyer of Gods” e Brock Lesnar, invitando la compagnia e lo stesso Parker Boudreaux a costruire un personaggio nuovo e non una copia-carbone della “Beast Incarnate”. Presto potremmo scoprire se questi suggerimenti sono stati accolti dalle parti di Stamford.