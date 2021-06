Nella giornata di ieri la WWE ha effettuato una nuova serie di licenziamenti, la quarta del 2021 e la più corposa, dato che ha coinvolto 14 superstar.

Anche se stavolta nomi davvero di spessore non sono presenti nella lista, non mancano comunque wrestler che promettevano di avere una traiettoria in WWE ben diversa da quella che poi hanno effettivamente vissuto.

È il caso ad esempio di Tyler Breeze, considerato un vero talento ma capace di conquistare appena un titolo tag a NXT con Fandango, anch’esso finito nella lista dei licenziati dopo essere stato capace al debutto di sconfiggere, nella cornice di WrestleMania, nientemeno che Chris Jericho.

Via anche Killian Dain, ex membro dei SAnitY di cui in WWE è rimasta soltanto la moglie Nikki Cross, pur se con la discutibile gimmick del supereroe; Arturo Ruas, ex lottatore di MMA come Marina Shafir, che raggiunge così la ex partner Jessamyn Duke; Tino Sabbatelli, già licenziato e poi riassunto 8 mesi fa senza mai trovare spazio.

Il totale delle superstar che la WWE ha licenziato dal 12 aprile a oggi, cioè dal giorno successivo a WrestleMania 37, sale così a 38 anche se nel caso di Samoa Joe il divorzio è rientrato dopo appena un mese con un nuovo ruolo per lui a NXT.

Ecco la lista degli ultimi licenziati: