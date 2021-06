Nel corso dell’ultima puntata sono continuati gli scontri tra Pinnacle e Inner Circle, con Jake Hager che ha sconfitto Wardlow in un MMA Cagematch, e tra Darby Allin e i Men of the Year. Nel frattempo l’Elite continua a dominare la federazione, anche se nella speciale puntata andata in onda ieri Kenny Omega doveva difendere il titolo dall’assalto di Jungle Boy. Come sarà andata? Scopriamolo insieme in questo Dynamite report!

Prima che lo show abbia inizio Sammy Guevara viene steso nel parcheggio da un colpo di sedia di Shawn Spears, che se la ride. Il membro dell’Inner Circle sembra infortunato al braccio, ce la farà ad affrontare MJF come da programm?

AEW Dynamite report 26/06/2021

Hangman Page sconfigge Powerhouse Hobbs via Dead Eye

Acceso confronto tra Tully Blanchard e Konnan, quest’ultimo chiama in aiuto Santana & Ortiz che però sono KO negli spogliatoi….ECCO GLI FTR! Assisted Piledriver sulla leggenda della lucha libre che finisce a terra

Matt Sydal batte Dante Martin

Nuova rissa tra Inner Circle e Pinnacle, Sammy Guevara si vendica colpendo tutti con la sedia

Ethan Page sconfigge Bear Bronson via Ego’s Edge quindi ribadisce la sua sfida a Darby Allin

