Lunedì significa ormai da anni Monday Night RAW, mentre su Contrataque da qualche settimana questo è il giorno dedicato alla nostra puntuale RAW preview, che analizza cioè gli argomenti caldi della puntata che andrà in scena la notte (ore 2 italiane) e che adesso più che mai deve servire a scuotere la WWE.

Da WrestleMania 37 in poi, infatti, la qualità dello show rosso è calata in modo preoccupante. E se non è una novità che sia NXT che la rivale AEW – con Dynamite – riescano a offrire puntate più entusiasmanti e ricche di spunti, la scrittura caotica di RAW rende lo storico show di punta della WWE decisamente peggiore anche di SmackDown.

WWE RAW preview 28/06/2021

Fondamentale cambiare direzione, dunque, soprattutto perché quella di stasera sarà la seconda delle quattro puntate che portano dal deludente Hell in a Cell 2021 a Money in the Bank, PPV che ha il potenziale per stravolgere gli orizzonti e catturare nuovamente l’attenzione ormai sempre più blanda del WWE Universe.

Per prima cosa, Drew McIntyre avrà nuovamente la possibilità di entrare nel Money in the Bank ladder match tipico del PPV in arrivo dopo aver perso il suo match di qualificazione contro Riddle. Lo scozzese affronterà altri due esclusi eccellenti, Randy Orton e AJ Styles, in un Triple Threat match che rappresenta per i tre l’ultima occasione per prendere parte all’incontro e mettere dunque le mani sulla preziosa valigetta in palio.

Questa potrebbe infatti garantire a McIntyre un’opportunità titolata contro Bobby Lashley, altrimenti negata come da stipulazione dopo la sconfitta incassata a Hell in a Cell. Sarà davvero così?

Match decisamente insolito invece lo Strap match in programma tra Elias e Jaxson Ryker, che si è ribellato al musicista turnando face: la WWE non sembra avere molto interesse per questi due lottatori, per cui la stipulazione sorprende considerando che non dovrebbe trattarsi di un match molto lungo.

Former tag team partners look to settle the score tomorrow night on #WWERaw as @IAmEliasWWE takes on @JaxsonRykerWWE in a Strap Match! 📺 8/7c @USA_Network pic.twitter.com/9p4SnFaaQn — WWE (@WWE) June 28, 2021

E mentre dobbiamo scoprire qual è il legame – se c’è – tra Alexa Bliss e Nikki Cross nelle sue nuove vesti di supereroina, avremo tutti i titoli femminili in campo in un 6-Women Tag Team match che vedrà la campionessa di RAW Rhea Ripley fare squadra con Mandy Rose & Dana Brooke per affrontare Charlotte Flair e le campionesse di coppia Tamina e Natalya.

Sarà interessante anche scoprire come Cedric Alexander, Jinder Mahal e Jeff Hardy proseguiranno la loro ricerca di un posto nel Money in the Bank match che gli è stato negato a priori, così come l’evolversi della situazione tra Eva Marie e Doudrop, che offesa ha abbandonato il suo mentore nel corso del loro primo match insieme.