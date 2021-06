Marvin Vettori sfida Paulo Costa e parla di un incontro con Kamaru Usman

Dopo l’ultimo combattimento perso contro Israel Adesanya, Marvin Vettori ha dovuto ovviamente lasciare da parte il titolo UFC dei pesi medi e, fino a quando il campione sarà proprio Adesanya, difficilmente potrà ritrovare una chance alla cintura. Nel frattempo però l’italiano è a caccia di nuove sfide e sembra aver già messo nel mirino il suo prossimo avversario. Si tratta di Paulo “Borrachinha” Costa, il brasiliano inattivo dall’ultima sconfitta contro Adesanya.

Vettori ha parlato di questo ipotetico match durante un’intervista a MMA Uncensored: “Penso che il mio prossimo avversario debba essere Borrachinha. Ritengo che sia un ottimo avversario per me, voglio entrare nell’ottagono e distruggerlo e far vedere un cambiamento. Adesso entrerò in ottagono e finirò gli incontri non posso più lasciare la decisione ai giudici”.

Vettori ha poi avuto una digressione anche su Colby Covington, spiegando che aveva letto di questa sua decisione di crearsi un personaggio perché la UFC voleva tagliarlo. L’italiano ha spiegato di averlo incontrato prima di questa chance e di aver notato un ragazzo a posto ma ha anche affermato che, pur rispettandolo come fighter, trova il suo personaggio davvero assurdo. Inoltre Vettori ha rivelato che avrebbe sfidato Kamaru Usman per un incontro campione vs campione nel caso in cui avesse battuto Israel Adesanya. Peraltro il lottatore italiano ha ribadito ancora una volta che vincerà il titolo in UFC.

L’ex Venator ha poi parlato nuovamente di Paulo Costa, anche in merito al ranking: “Il fatto che sia ancora il numero 2 dei pesi medi dimostra quando a volte la classifica non dica la verità. Non è al mio livello, nessuno lo è. Vuole 300.000 dollari per lottare? Ci può stare ma dovrebbe essere più attivo e parlare di meno. Si è trapiantato i capelli? Sì, ho visto…non so, tante persone perdono i capelli, dicono anche che usare steroidi li faccia perdere. Penso peraltro che quando abbracci questo sport non dovresti preoccuparti troppo del tuo aspetto estetico”.

