È il New Day, trio formato nel 2014 da Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods (e oggi tenuto in vita dagli ultimi due a RAW dopo il draft del primo a SmackDown) il migliore tag team nella storia della WWE. Ad affermarlo la stessa federazione nell’ultima puntata del documentario andato in onda su Peacock e dedicato alle migliori coppie viste sul ring.

Il New Day eletto miglior tag team nella storia della WWE

Il New Day ha conquistato 11 volte i titoli di coppia, un numero rimarchevole anche in un’epoca come quella moderna dove i cambi di cintura sono più frequenti, e ha inoltre contribuito a lanciare Kofi Kingston al top della federazione nella famosa storyline della “Kofimania” che si concluse a WrestleMania 35.

L’incoronazione a miglior tag team di sempre non è certo sorprendente oggi, dopo anni di successi e ottimo riscontro da parte del pubblico, ma sicuramente lo è pensando agli esordi del trio: presentato come un gruppo face accompagnato da cori gospel, il New Day fu subissato di critiche da chi lo riteneva una parodia stereotipata degli appartenenti alla comunità afro-americana.

La musica è cambiata con un turn heel a metà 2015 a cui è seguita una nuova svolta face con una parziale rivisitazione dei personaggi, da quel momento in poi sempre dalla parte del bene e alfieri della positività. Un successo che ha permesso al trio di emergere e poi brillare su tutto il resto della concorrenza.

I migliori 50 tag team nella storia della WWE

Ecco la lista completa pubblicata dalla WWE:

50. The Bushwhackers

49. Too Cool

48. The Quebecers

47. Smoking Gunns

46. Strike Force

45. The Headshrinkers

44. Kane & X-PAC

43. Batista & Ric Flair

42. MNM

41. Nasty Boys

40. Rated RKO

39. Paul London and Brian Kendrick

38. DIY

37. World’s Greatest Tag Team

36. Money Inc.

35. Chris Jericho and The Big Show

34. Natural Disasters

33. The Street Profits

32. Jack and Gerald Brisco

31. The Bludgeon Brothers/Luke Harper and Erick Rowan

30. British Bulldog and Owen Hart

29. John Morrison and The Miz

28. The Bar

27. Team Hell No

26. Nikolai Volkoff and The Iron Sheik

25. Los Guerreros

24. The APA

23. The Blackjacks

22. The Shield

21. DX (Shawn Michaels and Triple H)

20. The Undisputed Era

19. Rocky Johnson and Tony Atlas

18. Professor Toru Tanaka and Mr. Fuji

17. The Steiner Brothers

16. The Rock N’ Sock Connection

15. The Wild Samoans

14. The Rockers

13. The Mega Powers (Hulk Hogan and Randy Savage)

12. The Valiant Brothers

11. Demolition

10. The British Bulldogs

9. The Brothers of Destruction

8. The New Age Outlaws

7. The Usos

6. The Legion of Doom

5. The Dudley Boyz

4. Edge & Christian

3. Hart Foundation

2. The Hardy Boyz

1. The New Day