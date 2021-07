A UFC 264, ovviamente nel main event, andrà in scena Poirier vs McGregor 3, ovvero il terzo capitolo della saga tra Dustin Poirier e Conor McGregor. I due si sono affrontati ovviamente già 2 volte, con una vittoria a testa. Il match è molto atteso anche perché certamente il vincitore riceverà poi una title shot per il titolo dei pesi leggeri di Charles Oliveira. Interpellato sull’incontro, l’ex leggenda dei pesi welter Georges St-Pierre ha detto la sua su chi sia il favorito.

Poirier vs McGregor 3, il pronostico di GSP

Durante una chiacchierata concessa a Trystar Gym, infatti, GSP ha spiegato quanto segue: “Credo che McGregor sia molto più bravo nei rematch, per cui sono abbastanza sicuro che vincerà lui. Il mio pronostico è che possa vincere intorno al secondo round, per KO”.

St-Pierre – che ha commentato la cosa interagendo con il coach Zahabi – ha poi detto la sua anche sull’incontro di pugilato che vedrà protagonisti lo youtuber Jake Paul e l’ex UFC Welterweight Champion Tyron Woodley. Il canadese ha infatti spiegato che alcune persone conosciute nella stessa palestra in cui si è allenato Paul gli avevano detto che il ragazzo avesse messo molto impegno e che si fosse allenato duramente. “Può battere Woodley? Sì, assolutamente. Nelle MMA avrei detto di no ma nel pugilato è tutta un’altra storia”.

Conor McGregor ha perso proprio l’ultimo incontro combattuto contro Dustin Poirier. Si è trattato della sua sconfitta numero 3 in UFC dopo quelle contro Nate Diaz e Khabib Nurmagomedov. Poirier, per l’appunto, ha invece sconfitto proprio l’irlandese nel più recente match disputato in UFC. La resa dei conti tra i due, a prescindere dal risultato, chiuderà certamente la faida.

