Ormai quasi da un anno Roman Reigns è il vero volto della WWE: con il turn heel e la conquista dell’Universal Championship arrivati il 30 agosto 2020, quando si presentò a sorpresa nel main event di Payback beffando The Fiend e Braun Strowman, il fu Big Dog ha spiccato il volo e oggi regna apparentemente incontrastato.

Reigns difenderà la cintura a Money in the Bank 2021 dall’assalto del redivivo Edge, che lo ha preso di mira nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, ma non sembra preoccupato nemmeno della Rated-R Superstar.

Del resto ha già sconfitto il canadese a WrestleMania 37 insieme a Daniel Bryan, aggiungendo i due nomi alla lunga lista di avversari battuti che comprende anche Jey Uso, Kevin Owens, Rey Mysterio e Cesaro.

In una recente intervista concessa a Cheap Heat, è stato chiesto a Roman Reigns quale superstar potrà prendere un giorno il suo posto. E la risposta del Tribal Chief è stata decisamente esauriente.

“Nessuno. Al momento non c’è nessuno. Potrei dire che Drew McIntyre è il mio numero due preferito. Ma ci sono un sacco di numeri due, o tre, o come vuoi chiamarli. Non importa classificarli, sono sotto di me. Tra loro il mio preferito è Drew.”

Secondo gli ultimi rumors Drew McIntyre, vincendo il Money in the Bank ladder match e non potendo sfidare Bobby Lashley come da contratto, potrebbe trasferirsi a SmackDown per sfidare proprio Reigns.

“Quindi in un mondo perfetto, se ci fosse la necessità di passargli il testimone, lui sarebbe l’unico che ha catturato la mia attenzione in questo modo. Ma non è così, perché io sono ancora qui e non voglio nemmeno pensarci.”

Roman Reigns ha citato anche John Cena, che per qualcuno potrebbe essere l’avversario scelto per lui dalla WWE in occasione della grande cornice di SummerSlam 2021.

“John Cena aveva bisogno a un certo punto di qualcuno che prendesse il suo posto per prendersi cura di se stesso. Un giorno potrebbe succedere anche a me, ma fino a quando non ne avrò bisogno non ci sarà posto per nessuno.”