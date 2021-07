Come ogni venerdì ecco puntuale la nostra SmackDown preview, l’analisi di quello che la WWE ha in programma nel suo show del venerdì sera e di ciò che potrebbe succedere lungo la strada che porterà a Money in the Bank 2021.

Nel corso dell’ultimo episodio di SmackDown il WWE Universal Champion Roman Reigns è stato attaccato furiosamente da Edge, tornato a sorpresa per ottenere il match uno contro uno che gli è stato negato a WrestleMania 37 con l’inserimento di Daniel Bryan.

WWE SmackDown preview 02/07/2021

La Rated-R Superstar ha distrutto Reigns, salvato all’ultimo momento da suo cugino Jimmy Uso che però ha subito l’ira di un Edge più determinato che mai. Il canadese nel post show ha raggiunto Adam Pearce e Sonya Deville, pretendendo l’incontro che non ha mai potuto avere e ottenendolo per Money in the Bank.

Una scelta che non è piaciuta per niente a Seth Rollins, che dopo la vittoria a Hell in a Cell contro Cesaro aveva chiesto un’opportunità titolata e che è stato messo in ombra dal grande ritorno di Edge. Vedremo se stasera i due avranno un confronto.

Per il titolo femminile, invece, dopo aver perso il tag team match contro Bayley Bianca Belair dovrà vedersela ancora una volta con la Role Model, ed è più che probabile che le due si affronteranno stasera in vista del PPV, che potrebbe rappresentare l’ultima opportunità per l’ex Hugger.

A proposito di Money in the Bank, continuano le qualificazioni per il Ladder match che assegna la valigetta contenente una title-shot da sfruttare contro chiunque e in qualunque momento. Nel match femminile RAW ha già iscritto Alexa Bliss, Asuka, Naomi e Nikki Cross mentre SmackDown ha fatto lo stesso soltanto con Carmella, qualificata di diritto in quante 2 volte vincitrice in passato del match.

La wrestler è stata comunque battuta da Liv Morgan, che era stata invitata da Sonya Deville a mostrare il suo valore: l’ultima rimasta della fu Riott Squad avrà il suo posto nell’incontro?

Che Main Event!

Infine eccoci al Money in the Bank ladder match maschile: RAW sarà rappresentato da Drew McIntyre, John Morrison, Ricochet e Riddle, SmackDown per il momento ha qualificato soltanto Big E, capace di sconfiggere Apollo Crews in un match non titolato.

Stasera scopriremo un altro partecipante nel main event, quando Kevin Owens e Sami Zayn chiuderanno la loro faida in un Last Man Standing che assegnerà un posto al ladder match in PPV. Chi avrà la meglio?