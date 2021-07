Zelina Vega è stata una delle maggiori attrazioni di una puntata di SmackDown, l’ultima, che si è rivelata ancora una volta decisamente gradevole e ben scritta. E anche se la wrestler di origine portoricana è stata sconfitta in pochi minuti da Liv Morgan, Sonya Deville aveva già ufficializzato la sua partecipazione al prossimo PPV Money in the Bank.

La Vega sarà la seconda rappresentante di SmackDown dopo Carmella, ufficializzata 7 giorni fa, e ha dichiarato senza mezzi termini di puntare alla vittoria dell’ormai tradizionale ladder match che assegna un’opportunità titolata da sfruttare in qualsiasi momento entro WrestleMania 38 e per qualsiasi titolo.

What to take from tonight:

I’m back.

I’m going to be in the MITB ladder match.

..and I will win.

Period. Everything else is irrelevant.

— 𝕿𝖍𝖊𝖆 𝕿𝖗𝖎𝖓𝖎𝖉𝖆𝖉 (@TheaTrinidad) July 3, 2021