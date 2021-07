A un mese esatto dalla sua firma con la AEW, avvenuta lo scorso 4 giugno, Andrade El Idolo si prepara all’esordio nello show principale della compagnia, dove a tenerlo a battesimo sul ring troverà un altro ex WWE come Matt Sydal.

Nel frattempo, per ingannare l’attesa, il wrestler messicano ha concesso un’intervista a Lucha Libre Online in cui tra i vari argomenti ha parlato di quello che per lui è stato a lungo un dream match che non si è mai realizzato durante la sua permanenza in WWE. Un incontro con “The Game”, Triple H.

Andrade El Idolo: “Avrei voluto affrontare Triple H”

Queste le sue parole, riportate in un articolo di Fightful:

““Mi sarebbe piaciuto lottare contro Triple H in WWE. Mi sarebbe piaciuto affrontarlo in un incontro uno contro uno, ma la cosa non si è concretizzata.”

Andrade El Idolo è stato in WWE, dove ha lottato prima come Andrade Almas e poi semplicemente come Andrade, dal 2015 al 2021. Nello stesso periodo Triple H ha progressivamente abbandonato la carriera di wrestler in modo attivo: il match dei sogni del wrestler messicano è rimasto tale.

“Le cose non sono andate per il verso giusto, ma mi sarebbe piaciuto davvero lottare contro Triple H.”

È importante considerare il fatto che nonostante il divorzio tra le parti avvenuto lo scorso marzo, dopo mesi di inattività, i rapporti tra Triple H e Andrade El Idolo, così come quelli tra la nuova stella della AEW e la WWE, sono rimasti ottimi così come la stima reciproca.

Difficile comunque immaginare un possibile incontro tra Triple H e Andrade, mentre non è ovviamente da escludere un futuro ritorno di quest’ultimo nella compagnia di Stamford. Per il momento, però, El Idolo è a tutti gli effetti una stella della AEW, dove mercoledì comincerà il suo cammino affrontando Matt Sydal: un cammino che potrebbe permettergli finalmente di esprimere tutto il suo talento.