Aleister Black era stato uno dei nomi eccellenti finiti nella lista degli atleti licenziati dalla WWE all’inizio di giugno, una mossa che aveva stupito fan e addetti ai lavori che erano rimasti perplessi sia dalla qualità della scelta che dalla tempistica con cui questa era arrivata.

Black infatti era appena tornato on screen dopo mesi di assenza, un ritorno preceduto da una serie di suggestivi video che lasciavano presagire un nuovo personaggio per lui. Il “Dark Father”, appena accennato e visto soltanto nel finale di puntata di SmackDown precedente il suo licenziamento, quando aveva steso Big E con la Black Mass al termine di un match valido per il titolo Intercontinentale.

Proprio questa tempistica, unita al fatto che l’Aleister Black visto a NXT non si era mai visto nel main roster, aveva portato molti a pensare che la scelta della WWE fosse stata affrettata e poco lungimirante. Un pensiero che a quanto pare era condiviso anche da molte “teste pensanti” nella compagnia di Stamford.

Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown ha infine fatto ritorno in WWE Zelina Vega, nella vita reale moglie di Black e che mesi prima del marito aveva lasciato la compagnia in seguito a forti contrasti sul divieto dell’utilizzo di piattaforme social in modo autonomo da parte dei wrestler.

Il ritorno della Vega per molti avrebbe aperto al ritorno di Black, o almeno questa era la speranza del pubblico WWE. Ma secondo quanto riportato da molti autorevoli insider americani in realtà i due fatti sono slegati e tra il wrestler olandese e la compagnia di Stamford permane una situazione di stallo.

Anzi, secondo il Wrestling Observer Aleister Black (vero nome Thomas Budgeon, noto nelle indy anche come Tommy End) starebbe seriamente pensando di unirsi alla compagnia rivale della WWE, la AEW. Se fosse vero sarebbe un duro colpo per la compagnia di Vince McMahon, e resta da vedere quali ripercussioni avrebbe una scelta del genere nei confronti della carriera della moglie.

Per scoprirlo non dovremmo comunque aspettare molto: Aleister Black sta per tornare, resta da vedere quale sarà il palcoscenico da cui sceglierà di riprendere la sua ascesa verso il successo.