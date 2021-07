Lunedì per i fan di wrestling significa Monday Night RAW e per tutti i lettori di Contrataque segna il consueto appuntamento con la nostra RAW preview, il momento in cui cerchiamo di immaginare cosa succederà nello show più importante del panorama WWE che dopo WrestleMania 37 sembra essere entrato in crisi di idee.

WWE RAW preview 05/07/2021

Le acque potrebbero smuoversi stasera, anche perché a ormai poche settimane di distanza da Money in the Bank 2021 sarà fondamentale accelerare la storyline che ha messo sulla strada del WWE Champion Bobby Lashley il membro del New Day Kofi Kingston.

Quest’ultimo farà coppia con il partner storico Xavier Woods, di ritorno a RAW dopo il pestaggio subito nell’Hell in a Cell match contro l’All Mighty Champion, andando a sfidare proprio Lashley e MVP, che tornerà così sul ring dopo l’infortunio alla gamba subito a febbraio.

Non sarà l’unico confronto che ci avvicinerà a Money in the Bank: Rhea Ripley ha colpito Charlotte Flair nel corso dell’ultima puntata, e la figlia del Nature Boy ha annunciato che ragguaglierà il WWE Universe sulle sue condizioni di salute dopo l’aggressione subita. Come inciderà questo segmento nel feud intorno al RAW Women’s Championship?

The Miz ospiterà in una puntata di Miz TV i quattro rappresentanti di RAW per il Money in the Bank Ladder Martch: Drew McIntyre, John Morrison, Ricochet e Riddle. Cosa succederà tra questi atleti? Sarà l’occasione in cui assisteremo al ritorno di Randy Orton?

Attenzione infine anche ai Viking Raiders, che hanno conquistato un’opportunità per le cinture di coppia detenute da AJ Styles & Omos e sono stati da quest’ultimo eliminati e aggrediti durante la Battle Royal della scorsa settimana. Erik & Ivar cercheranno vendetta lanciando la sfida per Money in the Bank?