Tra meno di due settimane avrà luogo Money in the Bank 2021 e il nostro RAW report comincia con una puntata speciale di Miz TV in cui il conduttore ospita i quattro wrestler appartenenti al roster rosso che prenderanno parte al ladder match con in palio la valigetta.

Ben presto ovviamente il confronto degenera in rissa, soprattutto dopo l’intervento di AJ Styles & Omos che tentano di infortunare Riddle. Viene così sancito il primo match della serata.

WWE RAW report 05/07/2021

John Morrison batte Ricochet per count-out grazie all’interferenza di The Miz

Shayna Baszler, Nia Jax, Eva Marie & Doudrop battono Naomi, Asuka, Nikki Cross & Alexa Bliss

Mustafa Ali batte Mansoor con un Roll-Up

WWE, dopo Zelina Vega tornerà anche Aleister Black?

Drew McIntyre batte Jinder Mahal per squalifica dopo l’intervento di Shanky & Veer che insieme al Modern Day Maharaja lasciano a terra lo scozzese

Il Lucha House Party batte Mace & T-Bar

Riddle batte AJ Styles con un Roll-Up dopo la distrazione causata dai Viking Raiders

Gli ex WWE Bollywood Boyz ringraziano Randy Orton

Confronto tra Rhea Ripley e Charlotte Flair, le due si fingono infortunate ma poi scatta la rissa e The Queen fugge

Jakson Ryker & R-Truth sconfiggono Elias & Cedric Alexander

The New Day sconfigge Bobby Lashley & MVP, nel finale Kingston connette la Trouble in Paradise su MVP e lancia la sua sfida all’All Mighty Champion in vista di Money in the Bank: tra poco meno di due settimane avremo un nuovo WWE Champion?

Il nostro WWE RAW report si conclude così, una puntata discreta e poco più che non segna certo una ripresa per lo show rosso. Speriamo che il Money in the Bank ladder match e la valigetta riescano ad aggiungere un po’ di pepe a uno show che da troppo tempo sembra andare avanti senza grandi idee da parte del creative team