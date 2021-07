Brock Lesnar è senza ombra di dubbio il più importante free agent in circolazione nel mondo del pro wrestling, un nome che può ancora fare la differenza in termini di ascolti e su cui la WWE intende puntare in questo momento di forte crisi di ascolti.

Brock Lesnar-WWE, nessun accordo per SummerSlam

Secondo quanto raccontato da Andrew Zarian di Mat Men Pro Wrestling Podcast, la compagnia di Stamford avrebbe puntato al ritorno di “The Beast” già per SummerSlam 2021, per celebrare al meglio il ritorno del pubblico al 100% nelle arene, ma le parti non avrebbero trovato un accordo.

Questo non significa comunque che l’accordo non possa essere trovato successivamente. Anzi, secondo Zarian questo avverrà a meno che non succeda qualcosa di “terribilmente disastroso”. Comunque è quasi completamente da escludere che l’atteso ritorno di Brock Lesnar in vista di SummerSlam, anche se Paul Heyman si è divertito su Facebook ad alimentare le voci.

Il Mad Genius ha infatti cambiato l’immagine del profilo della sua Pagina aggiungendo una fotografia che lo ritrae sorridente a bordo ring, sul quale si intravedono le sagome di Roman Reigns, suo attuale assistito e Universal Champion, e dello stesso Lesnar.

Un modo per aumentare l’attenzione dei fan più che un vero e proprio spoiler. Brock Lesnar al momento continua a non avere un contratto con la WWE dopo che quello precedente era scaduto a WrestleMania 36, anche se negli ultimi mesi si è parlato dei possibili scenari che lo vedrebbero sfidare Roman Reigns e Bobby Lashley, gli attuali campioni della compagnia, e tentare di prendersi una rivincita su Drew McIntyre che lo ha sconfitto nel suo ultimo match.

Nonostante sia libero di prendere accordi con qualsiasi compagnia, è opinione diffusa tra gli insider che quello tra Lesnar e la WWE sia un rapporto privilegiato e che “The Beast” ascolterà sempre per prima l’offerta della compagnia di Stamford.