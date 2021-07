Paul Heyman non sarà più alla conduzione di Talking Smack, il programma di approfondimento della WWE che segue la messa in onda di SmackDown e che spesso è stato animato proprio dalla brillante presenza dell’attuale counselor dell’Universal Champion Roman Reigns.

WWE, Pat McAfee prende il posto di Paul Heyman a Talking Smack

Ad annunciarlo il popolare Wrestling Observer, che ha rivelato che l’avvicendamento avvenuto la scorsa settimana, quando Heyman era stato sostituito da Pat McAfee, è da considerarsi una mossa permanente e dunque non limitata al singolo episodio. Sarà il commentatore di SmackDown il nuovo partner fisso della conduttrice Kayla Braxton.

Paul Heyman era stato parte integrante dello show da quando aveva cominciato a farne parte nel novembre del 2020, contribuendo come analista e interagendo in modo eccellente con le varie superstar di SmackDown che vi avevano preso parte come ospiti soprattutto quando si trattava dei rivali del suo assistito Roman Reigns.

Dave Meltzer del Wrestling Observer ha inoltre aggiunto che non esiste un motivo specifico noto per l’avvicendamento con Pat McAfee, ma che si tratta semplicemente di una decisione aziendale. Resta da vedere se quest’ultimo sarà in grado di non far rimpiangere Heyman, riuscito nel corso degli ultimi mesi a far diventare virali molti promo e molte sue interazioni con le superstar.

Talking Smack è stato lanciato nell’estate del 2016 ed era inizialmente condotto da Renee Young, moglie dell’attuale stella AEW Jon Moxley, e da Daniel Bryan. Sospeso un anno più tardi, è stato rilanciato nell’agosto 2020 con la coppia formata da Kayla Braxton e Xavier Woods, ai tempi infortunato e che tornato sul ring aveva lasciato il posto proprio a Heyman.

Adesso è il momento di Pat McAfee, che certo dovrà impegnarsi per non far rimpiangere l’illustre e apprezzatissimo predecessore.